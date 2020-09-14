Александр Мрочек остается на пенсии. В РНПЦ «Кардиология» новый директор

Митьковская является врачом высшей квалификационной категории по терапии, высшей квалификационной категории по кардиологии, владеет методами оказания неотложной помощи пациентам кардиологического и терапевтического профиля, неинвазивной функциональной диагностики в кардиологии, показаниями к интервенционным и кардиохирургическим технологиям, методологией экстракорпоральной детоксикации организма. Фото: medvestnik.by Фото: Архив "КП"

14 сентября коллективу РНПЦ «Кардиология» и. о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем был представлен новый директор. Это руководитель кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество кардиологов и терапевтов», доктор медицинских наук, профессор Наталья Павловна Митьковская, сообщили в Минздраве.

Митьковская является врачом высшей квалификационной категории по терапии, высшей квалификационной категории по кардиологии, владеет методами оказания неотложной помощи пациентам кардиологического и терапевтического профиля, неинвазивной функциональной диагностики в кардиологии, показаниями к интервенционным и кардиохирургическим технологиям, методологией экстракорпоральной детоксикации организма.

Под руководством Натальи Митьковской защищено 15 кандидатских диссертаций, в том числе одна в Каролинском институте, она является консультантом 7 докторских и научным руководителем 14 кандидатских диссертаций, научным руководителем более 20 научных тем, выполненных и выполняемых в рамках программ ГНТП и ГКПНИ, инновационного фонда, международного сотрудничества и договорных исследований.

Напомним, бывший директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек, который 12 лет возглавлял учреждение здравоохранения, в конце августа без всякого обоснования был уволен. Это вызвало широкий резонанс в обществе. Врачи и сотрудники РНПЦ «Кардиология» требовали вернуть уволенного директора. В интернете даже появилась петиция в поддержку Мрочека, которая собрала около 40 тысяч подписей.

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