«Отчитала за пьянство и аморальное поведение». В Лиде женщина задушила 84-летнюю мать

Женщина показывает на манекене, как задушила свою мать. Фото: Следственный комитет.

84-летнюю пенсионерку нашли мертвой в собственном доме. Как выяснили правоохранительные органы, женщину задушила собственная дочь. О том, как это было, рассказывает официальный телеграм-канал Следственного комитета.

По информации СК, тело пенсионерки нашли утром 10 сентября, а убийство произошло накануне, 9 сентября. В этот день женщина поругалась со своей 46-летней дочерью. Мать отчитывала ее за чрезмерное пьянство и аморальное, по мнению матери, поведение. В ходе перепалки дочь набросилась на пенсионерку и задушила ее.

Подозреваемая задержана, ее допросили и провели проверку показаний на месте.

- Решается вопрос о заключении женщины под стражу. Назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы, изъят ряд следов и объектов, - рассказали в Следственном комитете.