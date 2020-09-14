Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно 14 сентября освободили из ИВС на Окрестина

Дудинского и Кохно 14 сентября освободили. Фото: личный архив

Известных белорусских телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно 14 сентября освободили из изолятора временного содержания, который находится на Окрестина. По подсчетам родных, телеведущих должны были отпустить вечером 12 сентября, но этого не произошло.

Напомним, что Дудинского и Кохно задержали вечером 2 сентября. А 3 сентября состоялись суды. Ведущих обвинили по статье 23.34 КоАП - участие в несанкционированном мероприятии. Кохно и Дудинскому дали 10 суток.

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