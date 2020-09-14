В Госпогранкомитете ответили на обращение Кондрусевича: Ему было отказано во въезде по причине недействительного паспорта

В Госпогранкомитете ответили на обращение Кодрусевича и пояснили причину, по которой было отказано во въезде в Беларусь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Госпогранкомитете ответили на обращение Тадеуша Кондрусевича, в котором объяснили причину отказа во въезде в Беларусь. Об этом сообщает портал catholic.by.

- Сообщаем, что вам было отказано во въезде в Беларусь по причине признания вашего паспорта недействительным. Данное решение было принято органами внутренних дел, - говорится в ответе.

Письмо было подписано председателем Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолием Лаппо. В нем также сказано, что Кондрусевич вправе обратиться в МВД для того, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию с паспортом.

Глава Католической церкви уже направил запрос в Министерство внутренних дел, и он надеется на скорейшее возвращение в Беларусь.

Напомним, что Тадеуша Кондрусевича не пропустили в страну 31 августа без объяснения причин.

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Архиепископ много молится и надеется на возвращение на родину. Ответы на обращения с просьбой объяснить запрет на въезд в страну госорганы ему пока так и не дали. (подробности)