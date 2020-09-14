Белорусы перешли на импорт во всем, что не касается продуктов, а на пятой части страны - потребительская депрессия

Белорусы предпочитают есть свое, а непродовольственные товары покупать импортные. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси упали темпы розничных продаж и ощутимо уменьшилась доля белорусской продукции на полках магазинов. Об этом на основании анализа статистических данных сообщает портал banki24.by.

«Удельный вес белорусской продукции на полках откатился вниз до 60,6%, хотя еще в 2013-м такая доля достигала 71,5%», - отмечает издание. Причины такого отката аналитики портала видят в том, что белорусы переходят к потреблению импорта практически во всем, что не касается продовольственных товаров, причем это импорт, приходящий через открытые границы со странами ЕАЭС.

Общий же потребительский энтузиазм белорусов, без деления на отечественное и завозное, угас вдвое по сравнению с 2019 годом. К таким выводам портал приходит, исходя из статистических данных за последние семь месяцев.

В то же время удельный вес продовольственных товаров в розничном товарообороте подскочил до 49,6%. Такая структура розничных продаж характерна для крайне бедных стран (на фоне развитых стран Запада).

Регионы, в которых продажи товаров сократились наиболее сильно, издание определяет как «полюсы безысходности». Всего таких городов и районов в Беларуси 28. Это Могилев, Новополоцк, Витебск, а среди районов - Островецкий, Дубровенский, Гродненский, Брестский, Браславский, Вороновский, Берестовицкий и другие.