В Осиповичском районе загорелся частный дом. Погибли два человека. Фото: телегррам-канал СК
В Осиповичском районе 11 сентября загорелся частный дом, который находится в деревне Сухлово. Погибли два человека. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.
- Когда пожар был ликвидирован, в жилой комнате обнаружили тела двух человек. По предварительной информации, это 64-летний хозяин дома и его 48-летняя сожительница, - рассказали в СК.
Специалистам удалось установить, что погибшие злоупотребляли алкоголем, а также курили в доме.
Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия. Выясняется причина пожара, а также личности погибших и точная причина их смерти. Для этого будут проведены судебно-медицинская, генетическая и пожарно-техническая экспертизы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пожар в Гомеле: в огне погиб мужчина.
О ЧП сообщили в областном управлении МЧС. (подробности)