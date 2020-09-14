В Осиповичском районе загорелся частный дом. Погибли два человека. Фото: телегррам-канал СК

В Осиповичском районе 11 сентября загорелся частный дом, который находится в деревне Сухлово. Погибли два человека. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

- Когда пожар был ликвидирован, в жилой комнате обнаружили тела двух человек. По предварительной информации, это 64-летний хозяин дома и его 48-летняя сожительница, - рассказали в СК.

Специалистам удалось установить, что погибшие злоупотребляли алкоголем, а также курили в доме.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия. Выясняется причина пожара, а также личности погибших и точная причина их смерти. Для этого будут проведены судебно-медицинская, генетическая и пожарно-техническая экспертизы.

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О ЧП сообщили в областном управлении МЧС. (подробности)