В Заславле мужчину убило током: хотел самовольно подключиться к ЛЭП

Мужчина набросил провод на ЛЭП и погиб.
Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
13 сентября погиб житель Заславля: он пытался самовольно подключиться к линии электропередач. Как это произошло, рассказывает belta.by со ссылкой на телеграм-канал ГПО «Белэнерго».
Трагедия случилась около деревни Кисели. Мужчина пытался сделать «наброс» на провода, где было напряжение в 10 000 вольт, и получил удар электрическим током. Предположительно, мужчина хотел воспользоваться электричеством, чтобы подключить сварочный аппарат для ремонта самодельной сельхозтехники.
Очевидцы вызвали скорую помощь и МЧС. Медики уже ничем не могли помочь мужчине - он умер на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Осиповичах школьник пошел на рыбалку и пострадал от удара током (подробности здесь).