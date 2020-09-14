Курсы валют на 14 сентября: белорусский рубль на торгах укрепился к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 14 сентября Фото: Инна КОРСАК

В понедельник, 14 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют. Об этом сообщили на официальном сайте БВФБ.

Доллар снизился на 0,0053 и теперь стоит 2,594 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0041 и теперь стоит 3,0744 белорусского рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,0061 и теперь стоит 3,4647 белорусского рубля.

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