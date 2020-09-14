Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента в Жодино

Скриншот видео

В редакцию Tut.by читатели прислали видео, на котором запечатлена перепалка между силовиками и горожанами, в ходе которой милиционер ударил по лицу женщину. Конфликт произошел в минувшие выходные в Жодино.

На ролике видно, что люди обступили машину ГАИ и скандировали «Спасибо» и «Милиция с народом». Мужчина в сине-голубой куртке о чем-то эмоционально говорил с правоохранителем, сидевшим на водительском месте. Еще трое милиционеров стояли около машины. Затем к одному из них подошла женщина. В руках у нее был плакат и мобильный телефон с включенной камерой. Непонятно, успела ли женщина что-то сказать милиционеру, но буквально через несколько секунд он ударил ее в лицо. После этого девушка упала, к ней подбежали люди, а милиционеры увели своего коллегу в микроавтобус.

Издание ex-press.by передает, что майор милиции, ударивший горожанку, опознан. Жодинский городской отдел Следственного комитета принял у женщины заявление о совершенном преступлении.

ОФИЦИАЛЬНО

Инцидент прокомментировали в УВД Миноблисполкома:

- Ситуация складывалась следующим образом. Экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления. Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

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