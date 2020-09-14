«Поставил на колени, выстрелил в воздух». Мужчину, который угрожал студенткам пистолетом, поймали в притоне

Этим оружием мужчина угрожал незнакомым девушкам. Говорит, был пьян. Фото: УВД Гродно.

Уголовное дело по факту особо злостного хулиганства возбуждено в Гродно в отношении мужчины, который угрожал трем незнакомым девушкам пистолетом. Это произошло в субботу, 12 сентября, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Три студентки гуляли по улице Доватора, когда к ним подошел незнакомый мужчина, достал пистолет и стал угрожать. Мужчина сказал, что применит насилие по отношению к девушкам, если они не покинут это место. При этом одну из девушек он заставил стать на колени и один раз выстрелил в воздух.

Девушки убежали от агрессивного незнакомца, спрятались в соседнем дворе и позвонили в милицию. Подозреваемого задержали на следующее утро в одном из местных притонов, при нем был пневматический пистолет, которым он и пугал девушек. Свое поведение мужчина объяснил тем, что был пьян.