В МИД Германии надеются, что санкции против белорусских чиновников удастся согласовать 21 сентября. Фото: piaxabay.com

В МИД Германии надеются на то, что санкции против белорусских чиновников удастся согласовать уже 21 сентября. Именно в этот день в Брюсселе состоится встреча глав МИД Евросоюза. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- В Евросоюзе мы продолжаем активно работать над реализацией пакета санкций, который будет направлен против тех, кто был причастен к фальсификации выборов и насилию в отношении мирных граждан. На встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится уже в понедельник, 21 сентября, эта тема наверняка будет затронута, - рассказала представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Она добавила, что на данный момент очень сложно сказать, будет ли 21 сентября принято окончательное решение по введению санкций против белорусских чиновников. И подчеркнула, что если его примут, то Германия только приветствует это.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что для ФРГ очень важен диалог между белорусской властью, оппозицией и гражданским обществом. По его словам, ОБСЕ может помочь его выстроить.

- Нам также очень важно, чтобы в Беларуси перестали применять силу в отношении мирных протестующих и освободили всех политических заключенных, - подчеркнул Зайберт.

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