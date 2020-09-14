Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 сентября 2020 года: 187 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 187 новых случаев.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 74 360 человек.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 25 человек.
Всего в Беларуси на 14 сентября коронавирусной инфекцией переболели 72 609 пациентов.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 756 пациентов, - рассказали в Минздраве.
И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 661 933.
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