В Бобруйске выбирали «Золотую тещу»

В Бобруйске выбирали лучшую тещу. Фото: bobr.by

8 дам из Бобруйска в минувшие выходные боролись за звание самой лучшей тещи в городе. Такой конкурс здесь устраивают не впервые, и некоторые женщины уже стали его завсегдатайками.

О том, как проходил конкурс, рассказывает bobr.by. Тещи должны были интересно презентовать себя, развеселить зрителей, продемонстрировать элегантность и умение создать интересный образ. И, разумеется, наготовить вкусных сюрпризов для зятя. Правда, зятьям на сей раз отведать тещиных угощений не пришлось - пока жюри подсчитывало баллы, все вкусное съели зрители.

Показали участницы конкурса себя и с творческой стороны - они пели, рассказывали стихи, хвастались вязаными свитерами и закатками на зиму.

Три из восьми женщин получили ценные подарки. А лучшей тещей Бобруйска жюри признало Наталью Румянцеву.

Женщины хвастались своим рукоделием. Фото: bobr.by.