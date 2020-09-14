В МВД рассказали, что в Мозыре были задержаны распространители листовок, в которых содержались данные о 29 сотрудниках милиции Фото: Павел МАРТИНЧИК

В МВД рассказали, что в Мозыре были задержаны распространители листовок, в которых содержались данные о сотрудниках милиции. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Женщина 36 лет активно общалась в протестных чатах, где и собирала информацию о сотрудниках Мозырского РОВД. Она же и подготовила макет листовок, в которых содержались данные о 29 сотрудниках милиции. Также листовки содержали дискредитирующий текст, - рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что распечатывала листовки и передавала их для дальнейшего распространения 19-летняя девушка. Среди тех, как сообщают в МВД, кто расклеивал листовки по городу, были 26-летний и 31-летний жители Мозыря. Все трое были задержаны 7 сентября. По информации МВД, они оказались неработающими.

Сотрудниками были изъяты более 350 листовок, компьютер и копировально-множительная техника.

Все те сотрудники милиции, данные о которых содержались в листовках, уже обратились в управление по Гомельской области главного управления собственной безопасности МВД. Проводится проверка.