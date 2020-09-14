Адвокат Колесниковой: У Марии в СИЗО началась аллергия на пыль, но это не повлияло на ее настроение

Адвокат Колесниковой рассказала, что у Марии в СИЗО началась аллергия Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак встретилась со своей подзащитной 14 сентября в СИЗО в Жодино. Она (Казак. - Ред.) рассказала порталу tut.by, что у Колесниковой началась аллергия на пыль.

- Марию привезли в следственный изолятор Жодино в пятницу, 11 сентября. Она находится в общей камере на шесть человек. У Колесниковой началась аллергия на пыль. Скорее всего, из-за того, что ей выдали не очень свежий матрас, подушку и постельное белье. Мария сильно кашляет, у нее заложен нос, отекла носоглотка, а также чешутся и зудят глаза. Ей в СИЗО оказывают медицинскую помощь, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы Марии поменяли инвентарь и обеспечили передачу лекарств, - рассказала Казак.

Она добавила, что возникшая аллергия не смогла никак повлиять на настроение Колесниковой. По словам адвоката, письма Мария пока не получала.

Людмила Казак рассказала, что уже на этой неделе Колесниковой должны предъявить обвинение по уголовному делу.

Напомним, что Мария Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе 8 сентября. Она порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Марию Колесникову подозревают в попытке захвата власти.