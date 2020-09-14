На переговорах с Лукашенко Путин пообещал Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов

Россия пообещала Беларуси кредит в размере 1,5 миллиардов долларов. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Александр Лукашенко и Владимир Путин 14 сентября провели переговоры в Сочи. Они были максимально закрытыми, так как на них не присутствовала пресса.

Владимир Путин во время переговоров пообещал, что Россия предоставит кредит Беларуси в размере 1,5 миллиарда долларов. Президент России подчеркнул, что это в обязательном порядке будет исполнено. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В свою очередь Лукашенко заявил, что в основе всего лежит экономика.

- Мы всегда придерживались этой линии. Но непростая ситуация, которая сегодня сложилась в Беларуси, показала, что нужно теснее держаться с нашим братом, - заявил президент Беларуси.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходили в резиденции "Бочаров Ручей".

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Переговоры Лукашенко и Путина 14 сентября онлайн.

Важнейшие переговоры президентов России и Беларуси начались сегодня в Сочи. Но прессу на них не пустят. (подробности)