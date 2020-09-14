В Гомеле спасатели освобождали ногу мальчика из велосипедного колеса

Нога ребенка застряла в велосипедном колесе, когда он упал с велосипеда. Фото: МЧС.

Спасателей на помощь к юному жителю Гомеля вызвали 13 сентября в 15.09. Во дворе одного из домов на Речицком проспекте восьмилетний мальчик упал с велосипеда. Его нога в результате падения застряла в колесе, сам вытащить ее ребенок не смог, не смогли помочь и окружающие.

Спасатели использовали специальный инструмент, чтобы отогнуть прутья велосипедного колеса и освободить ногу мальчика, сообщает пресс-служба МЧС. Оказалось, что ребенку не удалось отделаться только ссадинами. Его доставили в больницу, предварительный диагноз – перелом.

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