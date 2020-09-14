Видеофакт. Лукашенко о протестах в Беларуси и Минске: С улыбкой смотрю на это

Лукашенко рассказал, что Беларусь живет обычной жизнью в течение недели, а протесты проходят только в субботу и воскресенье. Фото: БелТА.

В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Президенты стран-соседок говорили среди других тем и о послевыборных протестах, которые периодически повторяются в Минске и других городах Беларуси. Видео разговора опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Так Александр Лукашенко сказал Путину, что в течение рабочей недели страна живет привычной жизнью, а протестные акции проходят по выходным.

- Не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то: у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш - суббота-воскресенье, - подчеркнул Лукашенко и добавил. - В обычные дни (Прим.: будни) страна живет обычной жизнью, да и в субботу, и воскресенье... Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части.

Далее глава Беларуси заметил, что приемлемым остается накал характера протестных мероприятий.

- Главное, я это постоянно говорю, - не переходить черту. Есть красная линия. Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали еще совсем молодым президентом, я это помню, - уточнил он, обращаясь к Путину, и продолжил. - Не дай бог, конечно, это в Беларуси. Но, тем не менее, есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Пока эти красные линии никто не нарушал.

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