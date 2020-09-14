Лукашенко о коронавирусе: Однозначно началась сильная вторая волна

Лукашенко поблагодарил Путина за российскую вакцину от коронавируса, которую обещали поставить в Беларуси первой. Фото: БелТА.

На встрече с главой России белорусский президент затронул тему пандемии коронавируса, пишет БелТА. В разговоре Александр Лукашенко предположил, что вторая волна ковида окажется мощнее первой.

- Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их, - подчеркнул президент республики.

Здесь же он поблагодарил Владимира Путина за то, что Россия пообещала первой поставить свою вакцину от коронавируса именно в Беларусь.

- Я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной, - поблагодарил Лукашенко.

Затем президент республики добавил, что такого резкого всплеска заболеваемости, как в ряде европейских государств, на данный момент в Беларуси не наблюдается.

- Но это не значит, что мы руки опустили. Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну. Что обнадеживает, наши специалисты, ученые заметили: это вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на разные гриппозные вирусы, которые бродят здесь. Поэтому нам с вами нельзя расслабляться, - уточнил Лукашенко.

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