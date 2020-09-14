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Неизвестный: «В одной из районных администраций Минска - взрывное устройство!»

В милицию пришло сообщение об опасности, специалисты обследуют здания
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Неизвестный прислал в милицию письмо с сообщением, что заминировано здание одной из районных администраций Минска.

Неизвестный прислал в милицию письмо с сообщением, что заминировано здание одной из районных администраций Минска.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Столичная милиция получила сообщение об опасности. Письмо пришло на электронную почту, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном телеграм-канале.

В письме было указано, что в одной из районных администраций Минска заложено взрывное устройство. Какая именно администрация заминирована, неизвестный не указал.

-К указанным местам для обследования территории прибыли правоохранители. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, - сообщила Ольга Чемоданова.

Правоохранители просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с обследованием зданий администраций на предмет обнаружения взрывных устройств.

Личность автора сообщения устанавливается.

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