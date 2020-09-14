В заброшенном здании в лесу тренировались уличному бою: в Могилеве милиция задержала «партизан»

Парни называли себя "Партизанами Могилева" и в лесу тренировались уличному и лесному бою. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что сотрудниками ГУБОПиК была пресечена противоправная деятельность «лесного» отряда в Могилеве, сообщила в официальном телеграм-аккаунте пресс-служба МВД.

Как рассказали правоохранители, лидер отряда в соцсетях создал группу «Партизаны Могилева», в которую вошло 64 человека. Однако виртуальным миром деятельность не ограничилась, в живую группировка встречалась в лесу под Могилевом. В заброшенном здании они проводили «тренировки»: изучали тактику ведения уличных боев, захват помещений, штурмовой альпинизм и ведение боевых действий в лесу. Некоторые из парней изготавливали самопалы и также проверяли их действие на своей базе. Видео с таких «тренировок» участники публиковали в интернете.

- В воскресенье, 13 сентября, во время очередной тренировки бойцами ОМОНа были задержаны шесть активных участников группы, - прокомментировали в МВД.

В ходе обысков изъяты бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

- С места происшествия еще были изъяты предметы, которые экспертиза посчитала фрагментами самодельного зажигательного устройства. Другие изъятые вещи и предметы также отправлены на экспертизу, - уточнили в пресс-службе.

В отношении четырех задержанных «партизан», среди которых парни в возрасте 16 - 22 года, возбуждены уголовные дела. Они находятся в ИВС. Правоохранители продолжают розыск их соучастников.

- Незаконные действия, связанные с применением горючих веществ (Прим.: изготовление, приобретение, хранение, сбыт и иные), грозят лишением свободы на срок до 5 лет, - заключили правоохранители.

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