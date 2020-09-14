Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

Встреча Путина и Лукашенко продлилась более четырех часов. Фото: стоп-кадр | видео пресс-служба Кремля.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в Сочи 14 сентября состоялась встреча президентов России и Беларуси.

Первая часть разговора лидеров двух стран-соседок, так называемая протокольная встреча, осталась открытой для широкой общественности. Что сказал в этой части президентского разговора Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава России лично продублировал свое поздравление президенту Беларуси с победой на последних выборах. И заметил, что российская сторона наблюдает за поствыборными белорусскими событиями.

- Нашу позицию вы хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались с этой ситуацией и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше, - подчеркнул Путин.

Он заметил, что предложения Лукашенко по конституционной реформе являются сейчас логичными, своевременными и целесообразными. Также российский президент сообщил, что, как ему известно, в Беларуси для этого уже создана структура, которую возглавил зампредседателя Конституционного суда.

- Уверен, что (имея в виду ваш опыт политической работы) работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне. Далее это позволит выйти на новые рубежи развития политической системы страны, а значит, и создаст условия для дальнейшего развития, - добавил глава РФ.

Резюмируя, Владимир Путин напомнил, что Россия остается приверженной всем прежним договоренностям с белорусскими властями. И предложил сосредоточиться на экономическом взаимодействии и улучшении объемов торгового оборота, снизившегося во время пандемии, продолжить сотрудничество в оборонной сфере.

Как сообщал Telegram «Пул Первого», встреча двух лидеров продлилась более четырех часов, в том числе и в закрытом формате, и завершилась около 19.00 по минскому времени. После закрытой части пресс-конференция запланирована не была.

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