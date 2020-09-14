Новый мэр Минска сказал, когда завершат работы на первом участке третьей линии метро

Третью ветку метро в Минске должны запустить к ноябрю 2020 года. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что новый глава Минска поручил завершить работы на первом участке третьей линии столичной подземки к ноябрю, проинформировал официальный телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».

По словам Владимира Кухарева, для того, чтобы срыва сроков не произошло, уже определен соответствующий график работ.

- Утвержден график, определены ответственные. Срыва сроков быть не должно, - уточнил мэр Минска.

Напомним, первая очередь третьей линии метро Минска образована четырьмя станциями: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Францишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Всего же третью ветку сформируют 14 станций.

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