МВД о «минировании» одной из райадминстрации Минска: "Не подтвердилось"

В здании, которое указал лжеминер, взрывоопасных устройств не было. Фото: архив БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 14 сентября, милиция Минска получила сообщение о том, что якобы заминировано одно из зданий районной администрации в столице.

После того как место обследовали саперы и кинологи, пресс-служба МВД прокомментировала итог.

- Информация о «заминировании» одной из районных администраций не подтвердилась. Взрывоопасных предметов не обнаружено, - написала пресс-служба МВД в телеграм-аккаунте.

Также в милиции принесли свои извинения за доставленные в связи с проверкой неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. И добавили, что личность отправителя сообщения пока не установлена.

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Из-за письма с угрозами на электронную почту из здания эвакуировали 230 человек (подробности).

В Чашникском районе неизвестный «заминировал» частную фирму и требовал выкуп.

Письмо было отправлено на электронный адрес предприятия (подробности).