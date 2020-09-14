Путин и Лукашенко договорились восстановить транспортное сообщение между странами

Ведомства России и Беларуси будут работать на восстановление автомобильного, железнодорожного и авиасообщения между странами. Фото: Оксана БРОВАЧ

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ с 27 марта 2020-го года Россия полностью прервала авиасообщение, а с 30 марта ограничила и движение по железной дороге и автомагистралям, в том числе и с Беларусью.

На встрече в Сочи 14 сентября Лукашенко и Путин договорились заняться восстановлением транспортного сообщения между странами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

По словам представителя Кремля, оба президента решили, что руководителям ведомств будет поручено подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Беларусью. Когда именно будут сняты ограничительные меры в транспортной сфере Песков не уточнил, но добавил:

- Полагаю, что руководители ведомств в ближайшее время начнут предметный и конкретный, оперативный разговор на эту тему, - заметил пресс-секретарь российского президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

Пресс-служба Кремля сообщила, что сказал белорусскому президенту глава России в открытой части беседы (подробности).

Границу между Беларусью и Россией могут открыть в ближайшие две недели.

Будут приняты меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии (подробности).

Новый мэр Минска сказал, когда завершат работы на первом участке третьей линии метро.

Глава столицы Владимир Кухарев поручил все закончить к ноябрю и пообещал, что срыва сроков не должно быть (подробности).