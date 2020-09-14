Песков прокомментировал, на что пойдут кредитные $1,5 млрд для Беларуси

Песков рассказал, на что пойдет новый российский кредит и, что займ Россия дает не Лукашенко, а братскому народу Беларуси. Фото: "РИА Новости".

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Сочи Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко новый кредит от России - 1,5 миллиарда долларов.

Разъяснение насчет целей предоставления кредитных средств дал пресс-секретарь российского президента, пишет ТАСС.

Во-первых, по словам представителя Кремля, российский кредит не может быть расценен «как вмешательство Москвы в дела Минска».

- Это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела Беларуси никоим образом. Мы категорически против этого, - подчеркнул Песков.

Во-вторых, пресс-секретарь главы России детальнее пояснил, на что будут выданы кредитные средства:

- Часть из выделенного нового кредита для Беларуси - 1,5 миллиарда долларов будет использована для рефинансирования прежних заемных средств, еще часть - это новые денежные средства, - пояснил пресс-секретарь Путина.

В-третьих, представитель Кремля отмел опасения о том, что с кредитом для Беларуси может повториться «украинский сценарий», написал РБК.

- Постановка вопроса неверна в корне, - заметил Дмитрий Песков и уточнил. - Данный кредит, как и прежние (Прим.: займы), предоставляется не президенту Лукашенко, а Беларуси - нашему большому союзнику, братской нам стране.

Также представитель президента России подчеркнул, что для Кремля Лукашенко является легитимным президентом. И уточнил, что базирование российских военных баз в Беларуси на встрече президенты не обсуждали.

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