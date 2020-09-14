СК заявил: Добровольные дружины противостояния властям - незаконны

Противостояние представителям власти грозит уголовной ответственностью. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в интернете появляются сообщения о так называемых добровольных дружинах, проинформировала пресс-служба УСК по Гродненской области.

Организаторы и участники дружин призывают к противостоянию представителям власти. «Дружинников» нацеливают на различные, в том числе, насильственные способы противоборства законной деятельности силовиков, правоохранителей и других властных структур.

- За подобные действия в Беларуси предусматривается уголовная ответственность (Прим.: статья 364 УК РБ). В случае же группового действия по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся, в том числе, вооруженными сопротивлениями ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса. Участие в массовых беспорядках, обучение или другая подготовка для подобного участия грозят лишением свободы до 15 лет, - прокомментировали в УСК.

В ведомстве подчеркнули, что поддаваясь на подобные призывы, граждане сами становятся участниками противоправных действий, за которые наступает уголовная ответственность.

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