Россия решила снять резерв силовиков на границе с Беларусью

Российских силовиков, которых готовили для силовой помощи Беларуси, отправят по местам постоянной дислокации. Фотоиллюстрация.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
О том, что на встрече Путина с Лукашенко было решено снять силовой резерв, сформированный для помощи Беларуси и базирующийся на границе, сообщило ТАСС, по словам Дмитрия Пескова.
Напомним, резерв силовиков состоял из сотрудников правоохранительных органов и нацгвардии. Находились российские силовики на белорусско-российской границе.
- Важным итогом встречи в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв силовиков. Людей выведут в места постоянной дислокации, - прокомментировал представитель Кремля.
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