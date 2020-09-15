Более 1,5 тыс хасидов застряло на границе Беларуси и Украины

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко лично выехал на белорусско-украинскую границу и встретился с представителями евреев-хасидов, которые пытаются попасть в Умань. Фото: dpsu.gov.ua

Как рассказали в Госпогранкомитете, на территории приграничных с Украиной районов находится более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые хотели попасть в сопредельное государство в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

«Кабинетом министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 29 сентября введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности», - сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что с белорусской стороны пересечение границы на выезд из страны не ограничено.

Что касается украинской стороны, то председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко лично выехал на белорусско-украинскую границу и встретился с представителями евреев-хасидов, которые пытаются попасть в Умань, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Беседуя с паломниками, он подчеркнул, что все должны уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Ранее правительство Украины ограничило въезд в страну в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 28 сентября. Для некоторых категорий иностранцев есть исключения. Но паломники не входят в их число.

Речь идет о погранпереходе Новые Яриловичи, с белорусской стороны это пункт пропуска Новая Гута. 14 сентября там с 20.00 остановлена работа.

Госпогранслужбой Украины были задействованы резервы ведомства и организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Ситуация остается контролируемой, сообщает ресурс.

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Работник пункта пропуска попросил посла открыть багажник авто. Кизим ответил, что есть такое понятие, как «Венская конвенция», и что осмотр личного багажа дипломатов при пересечении границы в стране пребывания, где он работает, не дозволяется (подробности).