Судом Жлобина прекращено дело в отношении семьи, которую милиция обвинила в участии в несанкционированном митинге

Другие жители Жлобина за митинги получили штрафы, а Александр Зайцев (волонтер, подвозил воду) — предупреждение Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

14 сентября в Жлобине прошли суды как минимум над шестью местными жителями, на которых милиция составила протоколы за участие в несанкционированных митингах, пишет БелаПАН.

Одними из тех, на кого составили протоколы, были супруги Войсет - Юлия и Сергей. «Судьей Натальей Качаловой административное производство прекратилось за неимением достаточных доказательств правонарушения», - сообщила местная жительница Лиана Шуба.

Судебное разбирательство касалось параллельных митингов 20 августа, на которых перед собравшимися выступали представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова и гомельский военком Андрей Кривоносов. Сторонники Колесниковой были с бело-красно-белыми флагами, военком имел группу поддержки с красно-зелеными. В итоге представители говорили по очереди. Когда шло судебное заседание по жлобинчанке Кристине Кашицкой, правоохранительные органы сообщили, что митинги как с Колесниковой, так и с Кривоносовым были несанкционированными.

«Супруги Войсет заявили, что стояли рядом с военкомом. Первоначально милиция сказала, что митинг несанкционированный, и супруги начали уходить. Но потом появился гомельский военком, который начал кричать в рупор: «Куда вы уходите?» Они вернулись. Сейчас милиция посчитала, что митинг с военкомом был законным», - сказала Лиана Шуба.

Остальные жители Жлобина за участие в митингах были оштрафованы, а Александру Зайцеву, волонтеру, который подвозил воду, выставлено предупреждение.

Данное оправдательное решение суда в Жлобине не первое. 10 сентября судьей Игорем Змушко рассматривался административный протокол в отношении Вячеслава Петроченко. Он был признан невиновным в связи с отсутствием состава правонарушения.

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