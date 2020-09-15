Песков сообщил новые подробности встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи

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14 сентября в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планировалось - так и получилось.

Песков вместе с тем кратко рассказал о некоторых темах, поднятых во время переговоров.

- Вопросы поставок энергоносителей обсуждались, - приводит слова Пескова телеканал ОНТ.

Также подчеркивается, что Россия не собирается размещать военные базы на территории Беларуси, а запланированные учения «Славянское братство» будут реализованы в определенных изначально рамках.

- Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности, эта тема не обсуждалась, - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о военных базах.

Напомним, в этом году срок учений «Славянское братство» - 14 - 25 сентября.

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