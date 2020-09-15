Вице-президент EPAM Максим Богрецов взял на себя обязанности главы Координационного совета

Нас большинство, и вместе мы победим!» — сказал Максим Богрецов. Фото: facebook.com

Старший вице-президент EPAM, одной из крупнейших IT-компаний Беларуси, Максим Богрецов, который не так давно вошел в состав Координационного совета, записал видеообращение ко всем белорусам от имени штаба Виктора Бабарико и его арестованных лидеров.

В начале ролика Богрецов подчеркнул, что он уже бывший старший вице-президент EPAM, где работал 23 года. 20 лет назад он покинул Беларусь, однако с началом протестов ушел в бессрочный отпуск и вернулся сюда, чтобы «приложить все свои силы и умения для построения свободного и эффективного гражданского общества».

Богрецов поделился своим мнением о ситуации на данный момент в Беларуси, протестах и политике властей. Он призвал белорусов не сидеть на месте, продолжать действовать и выражать свое несогласие всеми возможными законными способами, а также не забывать о политзаключенных.

«Еще три месяца назад вы слушали Виктора Бабарико, потом от имени штаба с вами говорили Мария Колесникова и Максим Знак, теперь это делаю я. Скоро на моем месте может появиться кто-то другой, а потом, возможно, кто-то еще, но это все не катастрофа. Сколько бы людей ни лишилось свободы, невозможно обойти объективные законы развития общества, экономики и просто арифметики. Нас большинство, и вместе мы победим!» - подчеркнул Максим Богрецов.

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Он добавил, что протестные настроения останутся, даже если удастся разогнать всех активистов (подробности).