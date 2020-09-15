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Мэр Минска рассказал, как поступят с невыполненными заявками, зарегистрированными на портале 115.бел

Владимир Кухарев дал четкие поручения столичным коммунальникам
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
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Специалисты говорят, что некоторые заявки минчан не закрываются годами

Специалисты говорят, что некоторые заявки минчан не закрываются годами

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Недавно назначенный председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил коммунальным службам столицы закрыть все вопросы с невыполненными заявками, которые поступали и поступают на портал 115.бел.

- Все запросы жителей, которые поступили на портал 115.бел и не были выполнены в срок, должны быть удовлетворены. Необходимо разобраться даже с долгосрочными заявками, независимо от сложности работ. Обращаю внимание глав администраций районов, это направление - приоритет, прежде всего в вашей работе, - слова градоначальника приводит телеграм-канал столичной мэрии «Минск. Официально».

В свою очередь директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович проинформировал о количестве запросов, которые поступили на 115.бел за январь - август. По словам специалиста, суммарный объем заявок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 2,4%. Однако некоторые проблемы, поднятые горожанами, не решаются годами. Главным образом они касаются хранения во дворах неэксплуатируемых машин, повреждений улично-дорожной сети, ям на проезжей части.

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