Нацбанк: в августе белорусы активно забирали свои вклады. Сумма впечатляет

Белорусы забирают свои накопления из банков Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Национальный банк Беларуси констатирует: срочные депозиты населения - как в валюте, так и в рублях - в августе существенно сократились. На 1 сентября срочные валютные депозиты населения составили 5 миллиардов 146,6 миллиона долларов. На начало августа этот показатель фиксировался на отметке в 5 миллиардов 562,8 миллиона долларов. Таким образом, сокращение за месяц составило 416,2 миллиона долларов (минус 7,5%).

Забирают белорусы и свои накопления в рублях. За август остаток на счетах сократился сразу на 270,8 миллиона рублей (4924,1 миллиона рублей на начало августа против 4653,3 миллиона рублей на 1 сентября). По среднему курсу в августе сокращение рублевых депозитов в долларов эквиваленте составило 108,4 миллиона долларов (минус 5,5%).

В конечном счете срочные депозиты населения - валютные и рублевые - в белорусских банках за август сократились более чем на полмиллиарда долларов в эквиваленте (минус 524,6 миллиона).

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