С начала года цены в промышленности выросли на 5,1%, в строительстве - на 10,4%

В августе этого года цены производителей промышленной продукции по сравнению с июлем выросли на 0,8%, с декабрем прошлого года — на 5,1% Фото: Олег ЗОЛОТО

В августе этого года цены производителей промышленной продукции по сравнению с июлем выросли на 0,8%, с декабрем прошлого года - на 5,1%, согласно данным Белстата.

На инвестиционные товары цены увеличились на 0,5% и 5,4% соответственно, на промежуточные товары - также на 0,5% и 5,6%, потребительские - на 1,2 и 2,7%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в августе по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8%, в том числе в растениеводстве - на 0,9%, животноводстве - на 0,8%.

В строительстве в августе по сравнению с июлем цены стали больше на 0,9%, если сравнивать с декабрем прошлого года, то на 10,4%. Цены на строительно-монтажные работы выросли на 1,4% и 7,3%, на машины и оборудование - на 0,3% и 11,1%, на прочие работы и затраты - на 0,9% и 16,9%.

Тарификация перевозки грузов любыми видами транспорта в августе по сравнению с прошлым месяцем стала больше на 3,1%, с декабрем 2019 года - на 10,1%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе по сравнению с июлем 2020 года не изменились, с декабрем 2019 года - выросли на 1%.

Потребительские цены в августе по сравнению с июлем выросли на 0,2%, с декабрем 2019-го - на 3,8%.

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