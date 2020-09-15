Учеными обнаружено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Экспериментами было показано, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно уменьшали число вирусных частиц у зараженных COVID-19 лабораторных животных

Ученые обнаружили самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Специалистами Питтсбургского университета США проведен быстрый анализ ста миллиардов потенциальных молекул, у которых есть возможность связываться с S-белком COVID-19, который участвует в заражении патогеном. Как результат - учеными найдено белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, которое, когда сливалось с частью иммуноглобулина, образовывало препарат Ab8 и приобретало функции полноразмерного антитела.

Дальнейшими экспериментами было показано, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно уменьшали число вирусных частиц у зараженных COVID-19 лабораторных животных. Учеными отмечается, что маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, а соответственно, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.

Кроме того, исследователи определили, что препарат не связывается с клетками человека. Это позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

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