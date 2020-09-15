«Пьяное» ДТП под Мостами: за рулем - бесправник с 78 административными протоколами за плечами

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

ДТП случилось около полуночи 14 сентября в районе деревни Новоселки Гродненской области.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, автомобиль «Сааб», за рулем которого находился 35-летний водитель, в какой-то момент вылетел с дороги, машина врезалась в дерево.

- В результате ДТП травмы получили два человека. Водителя с открытой ЧМТ и повреждениями шейного отдела позвоночника госпитализировали в реанимацию, пассажир с переломом голени доставлен в хирургическое отделение Мостовской ЦРБ, - сообщили представители Госавтоинспекции.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения он не имел. 78 раз он привлекался к административной ответственности, в том числе за «пьяную» езду и за вождение без водительского удостоверения.

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