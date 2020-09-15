«Интерес к референдуму у людей пропал»: аккумуляторный завод в Бресте ждет разрешения на пусконаладку

Директор ООО "Аккумуляторный Альянс" Дмитрий Бутов готов к запуску завода. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Более двух месяцев назад было поручение президента о проведении референдума (местного, о судьбе завода. - Ред.). Местная власть сделала многое: еженедельно были организованы круглые столы, брифинги, приглашались депутаты, представители районной исполнительной власти. Пытались людям разъяснить порядок, придать импульс, чтобы это начать, - выступает на брифинге 15 сентября в Бресте директор ООО "Аккумуляторный Альянс" Дмитрий Бутов.

По его словам, активные противники завода либо бойкотировали эти мероприятия, либо призывали вместо этого идти на площадь.

- В то же время, когда месяц-полтора назад мы приглашали людей к нам на завод, пришло человек 50 - 60. Для меня очевидно, что для людей тема референдума не интересна. Интересно иметь завод, - считает Дмитрий Бутов.

По словам директора, у предприятия есть все необходимые разрешения и заключения для того, чтобы начать пусконаладочные работы. Останавливает только запрет, который в июне 2019 года Брестский облисполком наложил на строительно-монтажные работы с формулировкой "до устранения нарушений".

Завод обратился с письмом к председателю облисполкома Анатолию Лису с просьбой отменить действие его распоряжения. Если запрет будет снят, на заводе начнутся пусконаладочные работы. В ходе них предприятие должно будет подтвердить все прописанные в проекте нормативы по выбросам. Если они будут выше, чем запланировано, завод не сможет запуститься.

Контроль за показателями будут осуществлять Минприроды и лаборатория аналитического контроля при Минприроды.