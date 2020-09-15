Совет Республики: Попытка литовских депутатов назначить лидера Беларуси выходит за рамки здравого смысла

В Совете Республики заявили, что попытка литовских депутатов назначить лидера Беларуси выходит за рамки здравого смысла. Фото: БелТА

В Совете Республики Национального собрания Беларуси заявили, что резолюция, которая была принята Сеймом Литвы 10 сентября, является попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси. Об этом сообщили на официальном сайте верхней палаты парламента.

- Приняв подобный документ, литовские депутаты грубо вмешиваются во внутренние дела Беларуси. Они тем самым проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать своего лидера, а также определять пути развития для своей страны. Попытка литовских депутатов назначить лидера народа Беларуси и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Данные действия можно назвать недопустимыми и провокационными. Они нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте.

В сообщении также подчеркнули, что особое неприятие вызывают призывы, которые направлены на оказание санкционного давления в отношении белорусских чиновников.

- Отношения Беларуси и Литвы могут развиваться плодотворно только на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, - заявили в сообщении.

Напомним, что 10 сентября Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую и Координационный совет единственными законными представителями белорусского народа.