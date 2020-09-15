Украина приостановила пропуск через Новые Ярыловичи

Фото: ГПК РБ

Более 700 человек, среди которых свыше 100 детей, находятся в пункте пропуска Новые Ярыловичи - Новая Гута. Они ожидают пропуска украинской стороной.

Как сообщает сайт Госпогранкомитета Беларуси, в настоящий момент количество людей, оформленных на выезд из Республики Беларусь в Украину, составляет 734 человека, из них детей до 12 лет - 40 человек, в возрасте с 12 до 18 лет - 98 человек.

Отметим, что люди фактически застряли между границами: они в настоящий момент находятся на территории между указанными пунктами пропуска в ожидании решения о пропуске украинской стороной.

Белорусский Красный Крест оперативно предоставил людям теплые пледы, воду и палатки для детей.

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