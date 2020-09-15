Боррель: Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

В ЕС не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Фото: unian.net

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на сессии Европарламента 15 сентября заявил, что ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

- Мы считаем, что выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа, были сфальсифицированы. По этой причине мы не можем признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси, - заявил Боррель.

В своем выступлении он оговорился и назвал Лукашенко нелегитимным президентом Украины, но после того, как в зале раздался смех, Боррель исправил сказанную фразу:

- Конечно же, Беларуси. И о чем я только думал, - пояснил глава дипломатии ЕС.

Жозеп Боррель вспомнил и многочисленные задержания, которые проводились в Беларуси после выборов, и применение насилия со стороны силовиков в отношении протестующих, а также сообщил депутатам о том, чтобы были задержаны или выдворены из Беларуси все члены президиума Координационного совета за исключением нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

По словам Борреля, Евросоюз видит выход из сложившейся ситуации только через диалог между властью и гражданским обществом. И в организации его могла бы помочь наблюдательная миссия ОБСЕ. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сколько они ни пытались, но так и не смогли связаться с белорусскими властями ни на каком уровне.

Жозеп Боррель рассказал, что уже на стадии завершения работа над санкциям, которые в ближайшее время будут введены в отношении белорусских чиновников. Он рассчитывает, что согласование произойдет до 24 - 25 сентября на чрезвычайном заседании Европейского совета.

Глава дипломатии добавил, что Евросоюз поставил на пересмотр отношения с Беларусью. Уже определены сферы, в которых контакты будут либо сокращены, либо и вовсе прекращены.