На митинге 5 сентября минчанин ударил милиционера и распылил слезоточивый газ. Сначала он скрылся, но сейчас его вычислили

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Как пишет в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска задержан молодой человек, который 5 сентября участвовал в незаконном митинге в районе станции метро «Пушкинская».

Как сообщается, молодой человек, к которому правоохранители подошли сделать замечание и предупредить об ответственности, ударил одного из милиционеров и распылил слезоточивый газ.

По горячим следам найти мужчину не удалось: он сумел скрыться в толпе. Однако оперативные мероприятия, реализованные в последующие дни, были результативными: личность молодого человека установлена. Нарушителем оказался 25-летний минчанин, который работает в одной из IT-компаний. Он задержан, ему грозит уголовная ответственность за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов правопорядка.

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