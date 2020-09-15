В Минздраве рассказали, что вторая волна коронавируса может быть менее интенсивной Фото: Артем КИЛЬКИН

В Министерстве здравоохранения рассказали, что вторая волна коронавируса может быть менее интенсивной. Об этом сообщили в БелТА.

- Так как вирус новый, то делать какие-либо прогнозы очень сложно. По тем данным, которые есть в Беларуси и других странах мира, можно лишь предположить, что вторая волна коронавируса будет менее интенсивной. Это связано с тем, что большое количество людей уже переболело. Мы надеемся, что у переболевших есть антитела. На данном этапе COVID-19 демонстрирует, что случаи уже не такие тяжелые, как были в самые первые дни, - сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

По ее словам, говорить о вакцинации от коронавируса пока рано.

- На данном этапе проходят клинические испытания вакцины от COVID-19. Все видели информацию о том, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко уже привился и чувствует себя хорошо. В России также нет пока тревожных данных о том, что кто-то плохо переносит вакцинацию. Надеемся, что вакцину от коронавируса мы получим после клинических испытаний, - подчеркнула Карабан.

Напомним, что вторая волна коронавируса прогнозируется в Беларуси в ноябре-декабре.

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