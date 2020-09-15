В МВД заявили, что проводится проверка на принадлежность Кондрусевича к белорусскому гражданству Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В МВД заявили, что на данный момент проводится проверка на принадлежность Тадеуша Кондрусевича к белорусскому гражданству. В ведомстве подчеркнули, что он его не лишен, хотя паспорт был признан недействительным.

- Кондрусевич не лишен белорусского гражданства. По данному вопросу будет вынесено заключение. В данный момент в Министерстве внутренних дел проводят проверку на принадлежность главы Католической церкви Беларуси к гражданству РБ, - рассказал порталу tut.by руководитель Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Он также добавил, что ежегодно проводится более тысячи подобных процедур в отношении тех лиц, у которых есть белорусское гражданство. По словам Бегуна, проверка в отношении Кондрусевича была начата еще задолго до его отъезда в Польшу. А те события, которые последовали после этого, - совпадение.

- Так вышло по совокупности обстоятельств. Да, процедура была начата немного раньше. Нам тоже было бы выгоднее, если бы Кондрусевич находился в Беларуси, - заявил руководитель Департамента по гражданству и миграции.

Бегун сообщил о том, что все основания, по которым паспорт главы Католической церкви Беларуси был признан недействительным, содержатся в Положении о документах, удостоверяющих личность.

Что касается заявления от Кондрусевича, то, по словам Бегуна, его уже получили и дадут подробный ответ.

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