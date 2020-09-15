Учения "Славянское братство - 2020": на полигоне Брестский высадились российские десантники

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Как сообщает портал Министерства обороны Беларуси, 15 сентября подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС России завершили передислокацию на полигон Брестский. Российские военные прибыли в нашу страну для участия в плановом совместном тактическом учении «Славянское братство - 2020».

Со стороны Беларуси в учениях участие принимают военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. По планам военных, в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, а также более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Учения пройдут в два этапа, из которых активным будет второй (с 21 по 23 сентября): будут выполнены практические действия на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец.

После завершения учений российские военнослужащие вернутся в РФ.

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