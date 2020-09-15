Курсы валют в Беларуси на 15 сентября: на торгах доллар снизился, а евро подрос

Курсы валют в Беларуси на 15 сентября Фото: Инна КОРСАК

Во вторник, 15 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги, на которых доллар снизился, а евро подорожал. Об этом сообщили на официальном сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,004 и теперь стоит 2,59 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0036 и теперь стоит 3,078 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,021 и теперь стоит 3,4437 белорусского рубля.

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