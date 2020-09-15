Алексей Навальный опубликовал первое после выхода из комы селфи

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На снимке Алексей Навальный запечатлен в больничной палате в окружении родных.

- Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Через некоторое время Навальный впал в кому, потом его перевели в берлинскую клинику Charite.

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