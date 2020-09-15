«Выборы не были ни честными, ни свободными»: в Верховной Раде Украины 15 сентября приняли заявление по Беларуси

В Верховной Раде Украины приняли заявление по ситуации в Беларуси. Фото: pixabay.com

В Верховной Раде Украины 15 сентября приняли заявление по Беларуси, в котором говорится о том, что выборы, которые состоялись 9 августа, не были ни свободными, ни честными. Данный документ был опубликован на официальном сайте Рады.

За принятие постановления проголосовали 228 депутатов из необходимых 226. Воздержался 21 человек, а проголосовали против - 28. Всего же в Раде 345 депутатов.

- В Верховной Раде Украины считают, что выборы, которые прошли в Беларуси, не были ни честными, ни свободными. Они прошли в условиях отсутствия конкуренции между кандидатами, отсутствия независимых СМИ, а также наблюдателей от международных организаций. Все это дает основания полагать, что результаты выборов, которые были официально обнародованы, не отражают реального волеизъявления белорусского народа, - написано в постановлении.

В Раде также осудили применение силы со стороны силовиков в отношении мирных граждан и призвали освободить всех задержанных, которые вышли на улицы белорусских городов.

- Украина по-прежнему продолжает отвергать обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси, - говорится в документе.

В Верховной Раде Украины призвали белорусские власти наладить диалог с гражданским обществом, чтобы найти мирный выход из сложившегося кризиса. Один из вариантов, который предложили в Раде, - новые честные выборы, на которых будут присутствовать международные наблюдатели.