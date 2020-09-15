Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 сентября 2020 года: почти 200 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

В Минздраве сообщили актуальную статистику по коронавирусу в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 192 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 74 552 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 52 человека.

Всего в Беларуси на 15 сентября коронавирусной инфекцией переболели 72 661 пациент.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 756 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 666 468.

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