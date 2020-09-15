Мингорисполком собирается купить 200 бронежилетов, защищающих от автоматов и снайперских винтовок

Мингорисполком собирается купить 200 бронежилетов, защищающих о автоматов и снайперских винтовок. Фото: wikipedia.

Запрос на закупку был объявлен 11 сентября. Заказчик - Мингорисполком. Организация из бюджетных средств хочет закупить 200 бронежилетов. Потратить на это планируется 240 тысяч рублей, то есть по 1200 рублей на каждый бронежилет. Местом поставки товара указан адрес Мингорисполкома - проспект Независимости, 8. Оплата будет произведена безналичным способом через органы государственного казначейства. Срок желаемой поставки - с 21 сентября по 5 октября.

В описании «Комсомолка» нашла подробные требования к бронежилетам. Согласно документу, бронежилеты должны защищать от осколков и пуль 9-мм пистолетов АПС и ПМ, «а в проекции бронепанелей усиления дифференцированной защиты жизненно важных органов с фронта - от пуль с обыкновенными и термоупрочненными сердечниками автоматов АКМ, АК-74 и пуль ЛПС 7,62 мм, снайперской винтовки СВД». Сзади бронежилеты должны защищать от осколков и пуль пистолетов и пистолетов-пулеметов. На товар должна быть гарантия 10 лет.

Согласно документу, закупкой занимается заведующая группой договорной работы Мингорисполкома Ирина Кротова. Она не смогла сообщить «Комсомолке», кому и для чего предназначаются бронежилеты, сославшись на руководителя - начальника управления делами Мингорисполкома Анатолия Романенко. «Комсомолка» не смогла взять у него оперативный комментарий.

Однако в документе, который сопровождает запрос на закупку, сказано, что бронежилеты нужны «для органов управления и воинских частей ТВ (территориальных войск. - Ред.), формируемых в распорядительном порядке, в интересах Минского горисполкома».

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